Mit Artemis II umrundete erstmals seit Apollo 17 im Jahr 1972 wieder eine bemannte Mission den Erdtrabanten - Arte sendet dazu am Samstag eine frische Doku.
Straßburg - Astronomie statt Archäologie: Nach der erfolgreichen Artemis-II-Mission ändert Arte am kommenden Wochenende sein Programm. Am Samstagabend (18.4.) zeigt der Kulturkanal unter anderem um 21.45 Uhr in Erstausstrahlung die Doku "Artemis - zum Mond und weiter" von Tim Lambert. Es handelt sich um eine Produktion von Arte France, PBS und BBC. Ursprünglich stand zu dem Zeitpunkt eine Geschichtsdoku über Höhlenmalerei im Programm.