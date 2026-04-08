Nach dem Flug um den Mond herum sind die «Artemis 2»-Astronauten nun auf dem Weg nach Hause. Dabei fanden sie noch Zeit für ein besonderes Telefonat.
Houston - Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mondmission sind auf dem Weg nach Hause. Ihre Kapsel "Orion" habe den Punkt passiert, an dem die Schwerkraft der Erde wieder stärker auf das Raumschiff wirke als die des Mondes, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. In der Nacht zum Samstag (MESZ) soll die Crew – bestehend aus den US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen – im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.