Erstmals seit mehr als 50 Jahren sind wieder Menschen auf dem Weg zum Mond. Der Zeitplan der vier Astronauten ist dabei genauestens durchgetaktet. Geweckt werden sie mit ganz speziellen Songs.
Cape Canaveral - Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission, die derzeit als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren auf dem Weg zum Mond sind, werden vom Kontrollzentrum jeden Tag mit einem anderen Lied geweckt. Bislang seien das unter anderem "Pink Pony Club" von Chappell Roan, "In a Daydream" der Freddy Jones Band, "Green Light" von John Legend und Andre 3000 sowie "Sleepyhead" von Young and Sick gewesen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.