So schön leuchtet der Erdbeermond über dem Grünen Heiner

Der sogenannte Erdbeermond hat viele Menschen in seinen Bann gezogen. Auch über dem Strohgäu ist der Vollmond gut zu beobachten gewesen.

Elisa Wedekind 12.06.2025 - 13:49 Uhr

Auch wenn er nicht, wie sein Name vielleicht vermuten lassen mag, knallrot, sondern eher rötlich-braun gefärbt war: Der Erdbeermond hat viele Menschen in den vergangenen Nächten fasziniert. Erstmals seit 18 Jahren hat sich dieser Vollmond in seiner vollen Pracht gezeigt.