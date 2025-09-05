Am Sonntagabend tritt der Mond wieder in den Kernschatten der Erde. Warum der Wettermann Jörg Kachelmann kein großer Fan des „blöden“ Ereignisses ist.
05.09.2025 - 10:30 Uhr
„Wann der Blutmond zu sehen ist.“ – „Dieses Himmelsereignis dürfen Sie nicht verpassen!“ – „So fangen Sie den Blutmond am besten mit der Kamera ein.“ Vor der totalen Mondfinsternis am kommenden Sonntagabend überschlagen sich die Medien wieder mit ihren Schlagzeilen. Für Wettermoderator Jörg Kachelmann ist das alles lächerlich. Vor allem das Wort „Blutmond“ nervt den Wettermann. „Das ist einfach nur finsteres Mittelalter“, sagte er in seinem Podcast „Häckl und Kachelmann“ mit dem österreichischen Meteorologen Christian Häckl.