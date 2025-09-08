In der Nacht von Sonntag auf Montag war auch über dem Kreis Ludwigsburg eine totale Mondfinsternis zu beobachten. Eine Leserin hat die Chance für besondere Fotos genutzt.

Julia Amrhein 08.09.2025 - 13:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag konnten „Sternengucker“ ein besonderes Spektakel am Himmel beobachten. Von ganz Deutschland aus war eine totale Mondfinsternis sichtbar – die sich für das Auge als sogenannter rötlich-bräunlicher Blutmond zeigte. Auch Gitta Rehm aus Murr hat die Chance genutzt, mit ihrer Kamera den Mond über Marbach festzuhalten.