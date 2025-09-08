In der Nacht von Sonntag auf Montag war auch über dem Kreis Ludwigsburg eine totale Mondfinsternis zu beobachten. Eine Leserin hat die Chance für besondere Fotos genutzt.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

In der Nacht von Sonntag auf Montag konnten „Sternengucker“ ein besonderes Spektakel am Himmel beobachten. Von ganz Deutschland aus war eine totale Mondfinsternis sichtbar – die sich für das Auge als sogenannter rötlich-bräunlicher Blutmond zeigte. Auch Gitta Rehm aus Murr hat die Chance genutzt, mit ihrer Kamera den Mond über Marbach festzuhalten.

 

Bis das wieder möglich ist, ist Geduld gefragt: In Deutschland gibt es die Chance auf eine totale Mondfinsternis erst wieder am 31. Dezember 2028. Einen kleinen Trost gibt es aber: Zumindest eine partielle Mondfinsternis kann am 28. August 2026 von Deutschland aus beobachtet werden.