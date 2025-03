Was passiert am 14. März 2025?

Am 14. März 2025 steht ein Himmelshighlight an: eine totale Mondfinsternis. Doch wo und wann ist sie zu sehen – und warum färbt sich der Mond rötlich?

Matthias Kemter 13.03.2025 - 09:33 Uhr

Am 14. März 2025 steht ein besonderes Himmelsereignis bevor: eine totale Mondfinsternis. In den frühen Morgenstunden taucht der Mond in den Erdschatten ein, was in Deutschland jedoch nur teilweise zu sehen sein wird. Doch was genau passiert an diesem Tag?