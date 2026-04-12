Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover und Jeremy Hansen, die vier Artemis-II-Astronauten, die soeben von ihrer mehr als einer Million Kilometer weiten Reise zum Mond zurückgekehrt sind, haben fantastische Bilder mitgebracht. Bilder, die zuvor kein Mensch gesehen hat und die schon jetzt ikonisch sind: etwa vom Erduntergang .

Sie haben aber noch viel mehr mitgebracht. Nämlich Eindrücke von unschätzbarem Wert. Bei ihrem ersten Auftritt nach ihrer Rückkehr zur Erde im Johnson Space Center in Houston haben sie diese Eindrücke in Worte gefasst. Worte, die berühren, die aufrütteln und geeignet sind, Menschen den Wert des Lebens und der Erde vor Augen zu führen: „Es ist etwas Besonderes, ein Mensch zu sein und, es ist etwas Besonders auf diesem Planeten Erde zu leben“, sagte Reid Wiseman. Victor Glover war erfüllt von Dankbarkeit, Jeremy Hansen betonte, was möglich ist, wenn man Dinge mit Freude anpackt und Christina Koch sprach davon, was es heißt, eine Crew zu sein: „eine Gruppe, die immer zusammenhält, die Verständnis zeigt und Verantwortung übernimmt, die auf wunderbare und pflichtbewusste Weise miteinander verbunden ist“. Und dann der Satz: „Ich weiß, dass ich auf dieser Reise noch nicht alles gelernt habe. Aber eines weiß ich jetzt: Planet Erde: Ihr seid eine Crew!“

Die Vier zeigen, wie es sei könnte

Eine Crew, ein großes Team, ja das sind wir Erdenbewohner oder sollten es sein. Leider verhalten wir oft uns nicht danach. Wir schießen Raketen nicht nur Richtung Mond, sondern auch aufeinander und behandeln unseren Heimatplaneten wie ein Wegwerfprodukt. Die Astronauten, bewegt von der Schönheit und der Möglichkeiten des Lebens und der Erde, zeigen, dass es anders sein sollte. Wer an der Menschheit zweifelt oder verzweifelt, möge den Auftritt der Vier aufrufen. Immer wieder. Es hilft.