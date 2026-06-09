Mit dem «Artemis»-Programm will die Nasa wieder Menschen auf den Mond bringen. Erster mitfliegender Europäer sollte ein Deutscher sein, war angekündigt worden. Warum startet nun ein Italiener zuerst?
09.06.2026 - 19:52 Uhr
Houston - Als erster Europäer fliegt nicht wie vorab angekündigt ein Deutscher bei einer "Artemis"-Mondmission der Nasa mit, sondern überraschend ein Italiener. Luca Parmitano sei als einer von vier Astronauten für die Mission "Artemis 3" ausgewählt worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.