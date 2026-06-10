Mit «Artemis 3» will die Nasa künftige Mondlandungen vorbereiten. Jetzt wurde die Besatzung verkündet: Alles Männer. Was der Nasa-Chef zu Kritik an der Entscheidung sagt.

dpa 10.06.2026 - 20:52 Uhr

Houston - Nasa-Chef Jared Isaacman hat die Auswahl einer rein männlichen Crew für die Mondmission "Artemis 3" verteidigt. "Ich habe Reaktionen gesehen von Enttäuschung bis hin zu Empörung", schrieb der Chef der US-Raumfahrtbehörde beim Online-Portal X. "Ich hoffe aber, dass in einer Welt mit so vielen Kontroversen dies ein Moment sein kann, in dem wir die ausgewählten Astronauten feiern und die Integrität des Prozesses anerkennen."