Zahlreiche Menschen in Deutschland stellen Monogamie infrage. Was steckt für sie hinter dem Wunsch nach einer offenen Beziehung?
19.02.2026 - 17:31 Uhr
Offene Beziehungen polarisieren. Für die einen ist das Konzept ein No-Go, für andere das ehrlichste Modell der Liebe. Eine Umfrage von Civey im Auftrag von watson zeigt: Das Beziehungsmodell findet dabei nicht nur bei Jüngeren Anklang. Auch bis in das hohe Alter können sich viele Deutsche vorstellen, in einer festen Partnerschaft einvernehmlich auch mit anderen zu schlafen. Welcher Wunsch steckt dahinter?