Mord an Alexandra aus Bonlanden: Eltern kämpfen weiter gegen Gewalt – „Die Trauer vergeht, der Schmerz bleibt“

  6. Eltern kämpfen weiter gegen Gewalt – „Die Trauer vergeht, der Schmerz bleibt“

Ein Gedenkstein erinnert an die am 5. Oktober 2000 entführte und getötete Alexandra Noack. Foto: Caroline Holowiecki

Der Sexualmord an der kleinen Alexandra prägt Bonlanden bis heute. 25 Jahre danach sprechen ihre Eltern übers Weiterleben und ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern.

Ein kühler Wind weht den Herbst nach Bonlanden. Sprühregen liegt in der Luft. Es ist ein trüber, ungemütlicher Tag, doch Alexandra lächelt. Sechs Jahre alt, große Augen, blonder Pagenschnitt mit fransigem Pony. Es ist das Foto eines kleinen Mädchens, das nicht groß werden durfte. Alexandra-Sophia Noack aus Bonlanden wurde am 5. Oktober 2000 entführt, missbraucht und ermordet. Ein 2,40 Meter hoher Gedenkstein vor der Uhlberghalle erinnert an die Tat, die ganz Deutschland erschüttert hat. Der gespaltene schwarze Granitblock symbolisiert das Verbrechen. In den Riss hat der Künstler Markus Wolf weißen Marmor und Alexandras Bild gefügt. Als Symbol der Reinheit.

 

„Unheilbar ist der Schlag, der uns getroffen“, das steht auf dem Stein. Für Alexandras Eltern gilt das bis heute. „Die Wunde ist zu. Aber ich habe eine fette Narbe“, sagt Andreas Noack (61). Wie seine Exfrau Christiane Noack (57) hat er Filderstadt verlassen. Beide haben wieder geheiratet und sind bis heute freundschaftlich verbunden. Grauenhafte Ironie: 1995 war die dreiköpfige Familie von Berlin nach Filderstadt gezogen. Auch, damit Alexandra sicher aufwächst. Fünf Jahre später fand sie dort den Tod. Der Gedenkstein ist für die Eltern mehr als ein Erinnerungsort. Er ist eine Mahnung. „Wir wussten gar nicht, dass so was hier passieren kann“, sagt Christiane Noack.

Der Sexualmord hat Bonlanden bis heute geprägt

Vielen Menschen in Filderstadt ging und geht es so. Der Sexualmord hat etwas mit dem Ort gemacht. „Es war eine Belastung, dass der Täter aus der Bürgerschaft kam“, erzählt Stefan Hermann. Der Stadtrat war damals der Pfarrer in Bonlanden. Er erinnert sich bis heute, wie am Abend des 5. Oktober 2000 Polizeiautos mit Sirenen durch den Ort rasten. „Am nächsten Tag stand ich bei den Eltern vor der Tür.“

Stefan Hermann begleitete die Noacks seelsorgerisch, und nicht nur sie. Auch die Bürgerschaft suchte Halt. Für sie gab es einen Gebetskreis, „lange Zeit haben wir uns jeden Abend getroffen“. Das Verschwinden des Mädchens habe in Bonlanden für viel Verunsicherung gesorgt. Und die hält an. Stefan Hermann erzählt, dass es bis heute Eltern gibt, die ein mulmiges Gefühl beschleicht, wenn sie ihre Kinder allein durch den Ort gehen lassen sollen.

Kelly-Insel setzt hier an – beim Unsicherheitsgefühl der Menschen. Vor 20 Jahren wurde der Filderstädter Verein zur kommunalen Kriminalprävention gegründet.

Die Kelly-Inseln zur Prävention von Sexualstraftaten gibt es bis heute

Hervorgegangen ist er aus dem gleichnamigen Projekt, das Polizei, Bürger und Stadt nach dem Mord an Alexandra initiiert hatten. Und auch sie war und ist involviert: die Alexandra-Sophia-Stiftung, die Andreas und Christiane Noack bald nach dem Verbrechen gegründet hatten. Sie hat sich die Prävention von Sexualstraftaten zum Ziel gesetzt und unterstützt vor allem kleine Vereine mit Spenden. „Wir haben eine wahnsinnige Wegschaugesellschaft“, sagt Christiane Noack, das müsse sich dringend ändern.

Nach dem Sexualmord an der kleinen Alexandra in Bonlanden wurde der Präventionsverein Kelly-Insel gegründet. Im Bild der Vorsitzende Andreas Koch (links) und das Vorstandsmitglied Stefan Hermann Foto: Caroline Holowiecki

Kelly-Insel setzt diesen Impuls in Filderstadt um. Früh wurde „Ich sage Halt!“ geboren. Im Kurs mit der symbolischen Stopp-Kelle „Kelly“ lernen Kinder, nein zu sagen und laut zu werden, wenn etwas nicht stimmt. Bis heute findet „Ich sage Halt!“ in allen zweiten Klassen in Filderstadt statt, Polizeibeamte kommen dafür in die Schulen. Hinzu kommen die tatsächlichen Kelly-Inseln. Betreiber von Läden und Einrichtungen können sich zertifizieren lassen und sich Kindern als sichere Anlaufstellen anbieten, erkennbar durch Schilder am Eingang. „In der ersten Welle hatten wir in Filderstadt an die 400 Anlaufstellen“, erzählt der Vorsitzende Andreas Koch. Im Kreis Esslingen sei man flächendeckend vertreten. Er spricht von etwa 3000 Stellen bundesweit. Ganz frisch seien Wannweil und Dettenhausen dazugekommen. „Kelly wächst weiter“, sagt er.

Mutter Christiane: „Verzeihen werde ich nie.“

Während der Verein in den vergangenen Jahren immer neue Projekte initiiert hat – Theater über Zivilcourage etwa oder Seniorenveranstaltungen zum Thema Telefonbetrug –, sind manche jedoch auch eingeschlafen. „Flipsy und Kasimir“, ein Handpuppen-Präventionsprojekt in Kitas, ist laut Stefan Hermann einer Umorganisation innerhalb der Landespolizei zum Opfer gefallen, auch die sicheren Anlaufstellen sind mit den Jahrzehnten in Filderstadt weniger geworden. In Geschäften und Lokalen gab es viel Fluktuation, neue Zertifizierungen kommen kaum dazu, bekennt Andreas Koch. Stefan Hermann verzagt deswegen nicht. „Die Sensibilisierung ist in Filderstadt geschehen.“

Den 5. Oktober verbringen die Noacks nicht in Bonlanden. Christiane Noack verreist mit Mann und Dackel mit dem Wohnmobil. Andreas Noack und seine zweite Frau haben Freunde eingeladen. Alexandras Eltern haben einen Weg gefunden, mit dem schrecklichen Verlust zu leben. Andreas Noack engagiert sich bis heute politisch in der Präventionsarbeit.

„Die Trauer vergeht irgendwann, aber der Schmerz ist da“, sagt Mutter Christiane Noack. Geholfen, nicht zu verzweifeln, hätten vor allem Freunde. Sie sagt: „Ich habe meinen Frieden gefunden.“ Verzeihen werde sie aber nie.

Weitere Artikel zu Mord Missbrauch Filderstadt
 