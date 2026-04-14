Ihr Sohn erschoss vor rund zweieinhalb Jahren einen Mitschüler in Offenburg. Weil die Tatwaffe aus dem Elternhaus stammte, stehen Mutter und Vater des Jugendlichen vor Gericht.
14.04.2026 - 17:59 Uhr
Nachdem ihr Sohn vor knapp zwei Jahren wegen Mordes an einem Mitschüler verurteilt wurde, wird nun auch den Eltern des Jugendlichen vor dem Landgericht Offenburg der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten unter anderem fahrlässige Tötung vor. Die Eltern hätten die Waffe ohne hinreichende Sicherung gelagert und daher Schuld daran, dass ihr Sohn diese zur Tötung des Mitschülers verwenden konnte. Zudem hätten sie nicht die nötige Erlaubnis zum Waffenbesitz gehabt.