Fast acht Jahre nach dem Mord an der brasilianischen Kommunalpolitikerin Marielle Franco wurden die mutmaßlichen Drahtzieher, zwei frühere Abgeordnete, schuldig gesprochen.
25.02.2026 - 20:25 Uhr
Fast acht Jahre nach dem Mord an der brasilianischen Kommunalpolitikerin und Aktivistin Marielle Franco sind die beiden mutmaßlichen Drahtzieher des Verbrechens schuldig gesprochen worden. Das Oberste Gericht des Landes in Brasília verurteilte am Mittwoch die beiden Ex-Abgeordneten und Brüder Chiquinho und Domingos Brazão wegen zweifachen Mordes, Mordversuchs und Zugehörigkeit zu einer bewaffneten kriminellen Organisation. Ihr Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden.