Angeklagter kommt in Psychiatrie

Mord mit Schrotflinte in Stuttgart

Weil er seinen Nachbarn in Stuttgart-Rot erschossen hat, ist ein 43 Jahre alter Mann vom Landgericht Stuttgart zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt worden. Zur Tatzeit soll er in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen sein.

Sebastian Steegmüller 12.08.2024 - 17:13 Uhr

Ein 43 Jahre alter Angeklagter, der im vergangenen Dezember in Stuttgart-Rot seinen Nachbarn mit einer abgesägten Schrotflinte erschossen hat, ist am Landgericht Stuttgart wegen Mordes aus Heimtücke zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt worden. Zunächst wird er in einer Psychiatrie untergebracht. Damit folgte Richter Norbert Winkelmann der Forderung der Staatsanwaltschaft.