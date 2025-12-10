Er soll den Chef eines Krankenversicherers vor einem Jahr auf einer Straße in New York erschossen haben. Nun zeigt ein Video die Momente vor der Festnahme Mangiones in einem Fast-Food-Restaurant.
10.12.2025 - 01:44 Uhr
New York - Rund ein Jahr nach der Tötung des Vorstandschefs eines Krankenversicherers in New York zeigt ein Video den Moment vor der Festnahme des mutmaßlichen Mörders Luigi Mangione wenige Tage nach der Tat. Es wurde bei den Vorverhandlungen im Prozess in New York gezeigt, wie mehrere amerikanische Medien berichteten.