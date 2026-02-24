Mordfall in Sindelfingen Akribische Puzzlearbeit für die Ermittler – Angeklagter schweigt weiter
Im Mordprozess vor dem Landgericht Stuttgart haben Polizeibeamte berichtet, wie sie auf die Spur des Angeklagten gekommen sind.
Auch am zweiten Tag im Sindelfinger Mordprozess hat sich der Angeklagte nicht zum Tatvorwurf geäußert. Stattdessen berichteten mehrere Spezialisten der Kriminalpolizei, welche Ermittlungsschritte sie in diesem Fall unternommen hatten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 46-jährigen Angeklagten vor, eine 38 Jahre alte ehemalige Bekannte am 23. Februar vergangenen Jahres im Wald in der Nähe des Sindelfinger Mönchbrunnens heimtückisch ermordet zu haben und die Leiche in einem 46 Zentimeter breiten und 50 Zentimeter hohen Amphibiendurchlass versteckt zu haben. Er habe die Frau auf ihrem Heimweg von der Arbeit im Restaurant der Sindelfinger Schützengilde abgepasst, sie von ihrem E-Scooter gezogen und durch Gewalt gegen den Hals getötet. Ihre Leiche wurde erst drei Monate später von Waldarbeitern gefunden.