Mordfall in Sindelfingen Aus der lebensfrohen wurde eine ängstliche und nervöse Frau
Am fünften Tag im Sindelfinger Mordprozess haben weitere Zeugen ausgesagt. Sie beschreiben auch die Beziehung zwischen dem Angeklagten und der toten Frau.
Die Richter der 1. Großen Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts haben am fünften Tag im Sindelfinger Mordprozess versucht, anhand von Zeugenaussagen von Freunden und Bekannten das Verhältnis des Angeklagten zum späteren Mordopfer zu erhellen. Bisher hat sich der 46-jährige Angeklagte nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.