Zwei Tage haben Dutzende Polizisten in Brandenburg Grundstücke abgesucht. Nun werden sichergestellte Spuren ausgewertet. Auch die Menschen in der Region bleiben nicht untätig.
Berlin/Tauche - Nach dem Großeinsatz der Polizei in Brandenburg im Fall der seit mehr als sechs Jahren vermissten Rebecca aus Berlin-Neukölln gehen weitere Hinweise aus der Bevölkerung ein. Seit der Veröffentlichung eines Zeugenaufrufs am Dienstag sind bislang mehr als 50 Hinweise bei der Polizei eingegangen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin sagte. Allen Hinweisen werde nachgegangen.