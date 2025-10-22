Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch «selbst ernannte Hobbydetektive».
22.10.2025 - 04:30 Uhr
Berlin/Tauche - Im Fall der 2019 verschwundenen Teenagerin Rebecca aus Berlin werden nach dem zweitägigen Großeinsatz der Polizei in Brandenburg bisherige Ermittlungsergebnisse ausgewertet. Offen war zunächst, ob es heute weitere Durchsuchungen im Landkreis Oder-Spree geben wird. Angesichts zahlreicher Schaulustiger vor Ort warnte die Staatsanwaltschaft vor eigenmächtigen "Ermittlungen" selbst ernannter "Hobbydetektive".