Mordprozess am Landgericht Karlsruhe

Eine Frau soll ihren Ehemann heimtückisch ermordet haben. So lautet zumindest die Anklage des Staatsanwaltes. Die Frau selbst hat eine andere Sicht auf die Tat.

red/dpa/lsw 28.02.2025 - 13:50 Uhr

Eine Frau hat in einem Mordprozess am Landgericht Karlsruhe gestanden, mit einem Hammer auf ihren Ehemann eingeschlagen zu haben. Sie berief sich aber auf Notwehr, der 74-Jährige habe sie zuvor durch das Haus in Kronau (Landkreis Karlsruhe) verfolgt, sagte sie vor Gericht aus.