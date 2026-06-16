Vier Kopfschüsse, zwei Kinder als Zeugen: Wie ein brutaler Auftragsmord in Augsburg das Leben einer Familie zerstörte und warum der Ex-Partner nun selbst unter Verdacht steht.
16.06.2026 - 09:40 Uhr
Augsburg - Wegen eines Auftragsmords an einer dreifachen Mutter ist ein 30 Jahre alter Mann vom Landgericht Augsburg zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die 30-jährige Frau war im Mai 2025 zu Hause mit vier Kopfschüssen getötet worden. Zwei der drei kleinen Kinder waren daheim und mussten das Verbrechen miterleben. Die erst acht Jahre alte Tochter rief verzweifelt die Oma an, als sie die Mutter blutüberströmt am Boden entdeckte.