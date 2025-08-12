Rouven Laurs Schwester und Mutter schildern vor Gericht, wie es ihnen seit dem gewaltsamen Tod des Polizisten geht.
12.08.2025 - 15:30 Uhr
Es war der Tag, an dem die Opfer oder die, die sie zurückließen, ihre Stimme im Stuttgarter Oberlandesgericht erhoben: Der fünf Männer, die Sulaiman A. am 31. Mai vergangenen Jahres auf dem Mannheimer Marktplatz mit seinem Messer verletzte. Es war vor allem aber auch der Tag der Familie Rouven Laurs, die zurückblieb, weil der 29 Jahre alte Polizeihauptkommissar zwei Tage nach dem Angriff an den Folgen seiner Verletzung verstarb. Sie habe Angst, sagte seine Schwester Eve, bald selbst 29 Jahre alt zu werden, so alt wie ihr Bruder. Und noch Angst, im nächsten Jahr 30 zu werden „und damit älter als er“.