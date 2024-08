Mitten im Frankfurter Hauptbahnhof soll ein Mann einem anderen von hinten in den Kopf geschossen haben. Das Opfer stirbt noch am Tatort. Die Hintergründe sind weiter unklar.

dpa 22.08.2024 - 08:55 Uhr

Frankfurt/Main - Die Ermittlungen nach den tödlichen Schüssen im Frankfurter Hauptbahnhof dauern an. Das sagte der Sprecher der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Dominik Mies, am Morgen. Ein 54-Jähriger soll am Dienstagabend einen 27-Jährigen mit Kopfschüssen getötet haben. Er konnte kurz darauf festgenommen werden. Das Opfer starb am Tatort.