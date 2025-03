31.07.2022 - 09:18 Uhr , aktualisiert am 04.03.2025 - 16:45 Uhr

Wachen Sie regelmäßig mit einer verstopften Nase auf, obwohl Sie nicht erkältet sind? Dieses lästige Phänomen betrifft viele Menschen – und es gibt dafür eine Vielzahl von möglichen Ursachen. Von Allergien über trockene Luft bis hin zu anatomischen Besonderheiten der Nase. Hier erfahren Sie, warum die Nase morgens häufig dicht ist und was wirklich hilft.

Katrin Klingschat 31.07.2022 - 09:18 Uhr

Ursachen: Warum ist die Nase morgens verstopft?

1. Allergien – häufiger Auslöser im Schlafzimmer

Hausstaubmilben, Pollen, Schimmel oder Tierhaare – all diese Allergene befinden sich häufig in Schlafzimmern und können nachts die Nasenschleimhäute reizen. Besonders bei einer Hausstaubmilbenallergie ist die Nase morgens dicht, da die Milben bevorzugt in Matratzen, Kissen und Bettdecken leben. Ein Allergietest beim Haus- oder HNO-Arzt kann hier Klarheit schaffen.