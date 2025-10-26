Die Motorradsaison 2025 im Rems-Murr-Kreis endet mit positiven Zahlen – aber nicht ohne Konflikte. Während Behörden Erfolge feiern, wächst der Unmut unter jungen Bikern.
26.10.2025 - 17:03 Uhr
Die Motorradsaison 2025 ist vorbei – und sie war bemerkenswert. Der Rems-Murr-Kreis verzeichnet so wenige Motorradunfälle wie seit Jahren nicht mehr. Wie das Landratsamt mitteilt, sank die Zahl der Unfälle mit Motorradbeteiligung um 20 Prozent auf 146. Die Zahl der „Personenschäden“ ging sogar um 30 Prozent zurück. Keine Toten. Weniger Lärm. Ein Erfolg, zumindest aus Sicht der Behörden.