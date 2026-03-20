Moschee-Areal in Oberaichen: Micro-Appartements statt Moschee? Architekt will Gebetshaus verkleiden

Die Fassade des nicht fertig gestellten Gebetshauses glänzt im Oberaichener Gewerbegebiet mit der Frühjahrssonne um die Wette. Wobei schon etwas Putz abbröckelt, die Fensterscheiben immer trüber werden. Im Inneren stapelt sich Material, das nicht mehr verbaut wird. Der Rohbau müsste eigentlich schon seit Monaten abgerissen sein. Dazu hatte die Stadt die Bauherren – den muslimischen Verein für Kultur, Bildung und Integration (VKBI) und seinen Kölner Dachverband VIKZ – im Sommer vergangen Jahres verpflichtet. Weil diese aber einen Abriss ablehnen, möchte die Kommune das Gelände mittlerweile mitsamt dem Gebäude veräußern – auch um ihre Finanzen aufzubessern.