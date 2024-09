Nach dem Ende der juristischen Auseinandersetzungen zwischen der Stadt Leinfelden-Echterdingen und den örtlichen Muslimen, hat die Diskussion um die Fildermoschee neue Fahrt aufgenommen.

Natalie Kanter 22.09.2024 - 11:32 Uhr

Der Titel der Veranstaltung könnte nicht passender sein: „Welche Räume braucht der Glaube?“ Am Sonntag, 29. September, bietet sich in Leinfelden-Echterdingen die Möglichkeit, Vorurteile abzubauen und Brücken zwischen Menschen, Religionen und Kulturen aufzubauen – heißt es zumindest im Ankündigungstext der Veranstalter. Der Verein LE Kultur-Point, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und der Arbeitskreis Geflüchtete in LE verstehen ihren Beitrag zur interkulturellen Woche der Stadt als einen Beitrag zum gesellschaftlichen Frieden.