Die FDP-Politikerin Judith Skudelny hat kein Verständnis für die unnachgiebige Position des Islamverbands.

Michael Weißenborn 10.08.2025 - 20:00 Uhr

Die FDP-Politikerin Judith Skudelny kritisiert den Islamverband VIKZ für seine Weigerung, den von ihm errichten Moschee-Rohbau bis Ende 2025 abzureißen. „Wenn der Verband den Rückbau verweigert, wird Leinfelden-Echterdingen ein weiteres Mal klagen“, so Skudelny, die Stadträtin in der Filder-Gemeinde ist. Die Juristin bedauert, dass die Stadt „das noch nicht öffentlich klargestellt hat“.