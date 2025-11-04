Motocross in Stuttgart Nach Wirbelbrüchen zurück beim Supercross
Nils Weinmann steht vor dem größten Highlight seiner Karriere: der Teilnahme beim ADAC Supercross Stuttgart, mit der sich für den Filderstädter ein Kreis schließt.
Als Nils Weinmann im Alter von zehn Jahren erstmals beim Supercross Stuttgart an den Start ging, war sein Fieber geweckt. „Dieses Adrenalin, das Gefühl, vor diesem Publikum zu fahren, das vergisst man nicht“, sagt der heute 22-Jährige. Damals pflügte er auf 50- und 65-Kubikzentimeter-Motorrädern durch den Dreck. Am kommenden Wochenende kehrt der Filderstädter auf deutlich schwererem Gefährt in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle zurück, einer 250er-Viertakt-KTM mit circa 50 PS.. Es ist die 41. Ausgabe des Motorsportspektakels, das Jahr für Jahr tausende Zuschauer und die internationale Elite der Sportart anzieht.