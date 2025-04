Am Donnerstagabend gerät ein Motorradfahrer im Landkreis Böblingen auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem Auto. Er wird schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Straße wird voll gesperrt.

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag bei Deckenpfronn (Kreis Böblingen) zugezogen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 39-Jährige gegen 16.40 Uhr auf der Kreisstraße 1022 aus Richtung Dachtel kommend in Richtung Deckenpfronn. In einer Rechtskurve geriet er demnach mit seiner KTM-Maschine aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr, so die Polizei. Dort kollidierte er demnach mit einem entgegenkommenden Audi.

Rettungshubschrauber fliegt Verletzen in ein Krankenhaus

Durch den Aufprall überschlug sich der Motorradfahrer, wurde durch die Luft geschleudert und kam am rechten Fahrbahnrand schwer verletzt zum Liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der 24 Jahre alte Audi-Fahrer sowie sein Beifahrer blieben laut Polizei unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten wurde die Kreisstraße ab etwa 17 Uhr für mehrere Stunden voll gesperrt. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.