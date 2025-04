Eine 84 Jahre alte Autofahrerin übersieht beim Abbiegen einen Motorradfahrer. Der 24-Jährige stirbt bei der Kollision. In der Folge kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen.

Ulrike Otto 15.04.2025 - 12:27 Uhr

Nach einem tödlichen Unfall in Renningen (Kreis Böblingen) ist es am frühen Montagabend zu Auseinandersetzungen gekommen, die von der Polizei geschlichtet werden mussten. Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag berichteten, hat sich der Unfall gegen 17.25 Uhr in der Benzstraße auf Höhe des Edeka-Marktes ereignet.