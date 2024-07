Ein 62-Jähriger verliert zwischen Schöckingen und Hemmingen die Kontrolle über seine KTM. Er prallt erst gegen die Leitplanke und anschließend gegen den Dacia eines 42-Jährigen. Der Biker wird schwer verletzt.

Marius Venturini 21.07.2024 - 09:07 Uhr

Eine schwer und eine leicht verletzte Person, 5000 Euro Schaden – so lautet die Bilanz eines Unfalls vom Freitagmittag, kurz nach 14 Uhr, auf der Landstraße zwischen Schöckingen und Hemmingen. Ein 62-Jähriger war mit seinem KTM-Motorrad von Schöckingen kommend in Richtung Hemmingen unterwegs. Warum er in einer Kurve die Kontrolle über sein Bike verlor, ist laut Polizeibericht bislang nicht bekannt. Er geriet in den Grünstreifen und prallte gegen die Leitplanke. Doch damit nicht genug. Ein vorausfahrender 44-Jähriger erkannte die Situation im Rückspiegel und hielt seinen Dacia Logan an. Anschließend schleuderte der 62-Jährige auf seiner KTM gegen das Heck des stehenden Pkw.