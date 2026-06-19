Ein unbekannter Autofahrer hat sich am Donnerstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die auf der Autobahn 81 bei Nufringen begann und bis an die Schweizer Grenze führte.

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag auf der Autobahn 81 bei Nufringen (Landkreis Böblingen) eine Polizeikontrolle ignoriert und ist daraufhin mit seinem grauen Opel Astra mit Kennzeichen aus dem Kyffhäuserkreis (KYF) in Thüringen geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in Richtung Singen unterwegs und sollte an der Tank- und Rastanlage Schönbuch-West kontrolliert werden. Stattdessen fuhr er an der Kontrollstelle vorbei und raste weiter auf der A81 in Richtung Singen, wie die Polizei mitteilte.

Im Bereich der Anschlussstelle Rottenburg drängte der Flüchtige eine Motorradstreife ab. Bei Rottweil wechselte er auf den Standstreifen und überholte dort mehrere Fahrzeuge rechts mit rund 200 Kilometern pro Stunde. Am Autobahndreieck Bad Dürrheim setzte er seine Flucht über die A864 bis Donaueschingen fort. Dort wechselte er auf die Bundesstraße 27 in Richtung Blumberg und umfuhr dabei eine Polizeiabsperrung durch einen Baustellenbereich.

Drei Präsidien und ein Polizeihubschrauber im Einsatz

Im einspurigen Bereich der B27 fuhr der Tatverdächtige immer wieder über die Gegenfahrbahn und gefährdete dabei mehrere entgegenkommende Autofahrer. Bei Blumberg wechselte er auf die B314 in Richtung Stühlingen, bis er schließlich über die Grenze in die Schweiz entkam.

Während der gesamten Fahrt missachtete der Tatverdächtige die Anhaltezeichen der Polizei und nahm mehrfach die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer in Kauf. Aufgrund der grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise sowie der teilweise deutlich überhöhten Geschwindigkeit war es den Beamten nicht möglich, das Fahrzeug ohne Gefahr zu stoppen. Während der Verfolgungsjagd waren Kräfte der Polizeipräsidien Ludwigsburg, Konstanz und Freiburg sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Grund für die Flucht ist noch unklar.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie Personen, die von der Fahrweise des Tatverdächtigen gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711 / 68 69 - 0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.