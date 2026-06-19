Ein unbekannter Autofahrer hat sich am Donnerstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die auf der Autobahn 81 bei Nufringen begann und bis an die Schweizer Grenze führte.
19.06.2026 - 08:46 Uhr
Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag auf der Autobahn 81 bei Nufringen (Landkreis Böblingen) eine Polizeikontrolle ignoriert und ist daraufhin mit seinem grauen Opel Astra mit Kennzeichen aus dem Kyffhäuserkreis (KYF) in Thüringen geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in Richtung Singen unterwegs und sollte an der Tank- und Rastanlage Schönbuch-West kontrolliert werden. Stattdessen fuhr er an der Kontrollstelle vorbei und raste weiter auf der A81 in Richtung Singen, wie die Polizei mitteilte.