Max Verstappen rast zum nächsten Sieg. In Baku liefert er eine erneute Machtdemonstration ab, nachdem er in Monza seine Sieglos-Zeit beendet hatte. WM-Spitzenreiter Oscar Piastri erlebt ein Desaster.
21.09.2025 - 14:40 Uhr
Baku - Max Verstappen hat nach der "Wiedergeburt" von Monza nachgelegt und beim Rennen zum Vergessen für McLaren triumphiert. Während WM-Spitzenreiter Oscar Piatri nach einen selbst verschuldeten Crash in der ersten Runde das Rennen auch vom Klappstuhl aus durch den Fangzaun verfolgte, lieferte Verstappen eine weitere Machtdemonstration ab. Er feierte vom ersten Startplatz aus den 67. Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere und holte im WM-Kampf weiter auf.