Motorsport Parcour Racing ist echte Maßarbeit
Der AMC Mittlerer Neckar ist Deutschlands erfolgreichster Club im Pacour Racing. Der Motorsport für den kleinen Geldbeutel hat aber Nachwuchssorgen.
Der AMC Mittlerer Neckar ist Deutschlands erfolgreichster Club im Pacour Racing. Der Motorsport für den kleinen Geldbeutel hat aber Nachwuchssorgen.
Es geht um Zentimeter. Jule Filipowski streckt den Kopf aus dem Seitenfenster und versucht den Golf I GTI, Baujahr 1983, so nah wie möglich an den Holzklötzchen zum Stehen zu bringen. Eines fällt trotzdem um: „Macht nichts, versuchen wir es halt noch einmal“, sagt Jutta Karls, die von außen unterstützt. Die 65-Jährige ist in diesem Sport nicht irgendwer – sie gehört zusammen mit ihrem Ehemann Klaus Oswald, dessen Bruder Rolf sowie Marcel Drewes zu den Erfolgreichsten in Deutschland im Parcour Racing. Alle vier starten für den AMC Mittlerer Neckar, das Esslinger Fahrerteam hat praktisch fast schon ein Dauerabonnement auf den deutschen Meistertitel. Trotz der großen Erfolge machen sich die Esslinger Motorsportler Sorgen um ihre Zukunft: „Es fehlt an Nachwuchs“, sagt Klaus Oswald, der gleichzeitig Abteilungsleiter beim AMC ist.