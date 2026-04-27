Motorworld Böblingen: Spektakulärer Saisonauftakt – „Noch 16 zugelassene Autos von diesem Modell“

Aus Lautsprechern wummert der Bass über das Flugfeld, immer wieder röhren Motoren auf – dann qualmt es aus den Auspuffrohren eines geparkten Autos mitten auf dem Gelände. Trauben von jungen Männern bilden sich um das betreffende Auto, dessen Fahrer da gerade zeigt, wie er seinen Motor im Standgas aufheulen lassen kann.

Es ist die Beschäftigung Tausender Besucher am Sonntag: Auf dem Freigelände vor der Motorworld Stuttgart in Böblingen fand der Saisonauftakt statt – zahlreiche Autofans tummelten sich dort und bestaunten aus nächster Nähe, was die Autowelt zu bieten hat: Von stilvollen Oldtimern bis PS-starken Sportwagen.

Zahlreiche Autofans kamen am Sonntag aufs Flugfeld in Böblingen. Foto: Stefanie Schlecht

Saisonauftakt Motorworld Böblingen – Herzen der Autofans schlagen höher

Der hintere Bereich, in dem die Autos Schaufahren können, ist mit Bändern und Gattern abgesperrt. Neue Modelle, alte Modelle, Autos, Zweiräder, Dreiräder, Cabrios, Pickup-Trucks – alles, was das Herz von Autofans höher schlagen lässt, fährt dort in Schrittgeschwindigkeit vorbei. Sicherheitspersonal sorgt dort dafür, dass sich alle an die Regeln halten: Sowohl die sogenannten Carspotter, die am Rand stehen und versuchen, einen Blick auf die Autos zu erhaschen, als auch die Autofahrer, die ihre Autos zeigen.

Lässig zieht dort auch Helmut Rehm in seinem buttergelben BMW Baur Cabrio 3,2 Liter V8 vorbei. Aus Pforzheim ist er für das Event in Böblingen angereist. Sein BMW ist aus dem Jahr 1954 und war ein Ausstellungsstück für BMW von 1954 bis 1956. „In Deutschland gibt es noch 16 zugelassene Autos von diesem Modell“, sagt Rehm. Er selbst hat zwei davon – einen in Gelb, den anderen in Silber. Im Motorraum des Autos versteckt sich noch ein interessantes Detail: In einer silbernen Box liegen die wichtigsten Werkzeuge für den Fall der Fälle. Heutzutage ein echtes Kuriosum.

Motorworld Böblingen: Lightning McQueen war auch da

Bei einigen Automodellen auf dem Flugfeld denkt man sogar, man sei im Film: Vor allem, wenn Lightning McQueen – der Rennwagen aus der Disney/Pixar-Filmreihe „Cars“ – langsam über das Gelände fährt. „Mit dem Auto habe ich mir einen Traum erfüllt“, erzählt der 23-jährige Rafail, dem das Auto gehört. Das Exemplar ist ein Mazda MX5 NA.

Ist das etwa Lightning McQueen? Foto: Stefanie Schlecht

Sein Auto hat eine ganz besondere Anziehungskraft: Kaum geparkt, darf ein kleiner Fan sich hinters Steuer setzen – Rafail ist wohl nicht der einzige, der von diesem Auto träumt. Vor etwas über zwei Jahren hat sich der 23-Jährige das rote Auto gekauft und dann seiner Kreativität freien Lauf gelassen: Um die Klappscheinwerfer, die Folierung und Innenausstattung hat er sich selbst gekümmert. Beim Schaufahren klappen die beiden Scheinwerfer abwechselnd auf und zu – ein echter Hingucker, der nicht nur Kinderaugen leuchten lässt.

Bestes Wetter beim Saisonauftakt der Motorworld Böblingen

Bei sonnigem Frühlingswetter schlendern die Besucher über das Gelände. Die meisten haben ihr Handy griffbereit, machen Videos, manche sogar Livestreams, während sie sich die Autos anschauen. Andere haben sich Klappstühle mitgebracht und machen es sich im Schatten der Bäume bequem.

Die Windschutzscheibe eines BMW E39 523i namens Odin ist mit Quietschentchen gesäumt – sie sollen auf eine Spendenaktion aufmerksam machen, erklärt die Besitzerin Jolina aus Oberndorf. Mit ihrem eigenen Auto ist sie das erste Mal auf dem Event. Sie selbst hat nach einer Erkrankung einen Behindertenausweis in ihrem Auto hängen, will sich ihre Leidenschaft trotz Erkrankung jedoch nicht nehmen lassen. „Die Liebe für Autos zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben“, erzählt die 22-Jährige.

Motorworld Böblingen: Sicherheitskonzept zum Auftakt

Noch im vergangenen Jahr musste der Saisonausklang, den die Motorworld geplant hatte, kurzfristig abgesagt werden. Zu groß waren damals die Sicherheitsbedenken der Stadt Böblingen: Mit so vielen schnellen Autos auf einem Fleck habe es zu viele brenzlige Situationen gegeben, in denen Fußgänger und Besucher gefährdet wurden, erklärte die Stadt damals. In diesem Jahr hatte die Motorworld deshalb ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet, das die Stadt Böblingen offenbar überzeugte.

„Es haben umfangreiche Gespräche stattgefunden“, berichtet der städtische Pressesprecher Peter Lausch, „auf deren Grundlage wurde die Genehmigung erteilt.“ Ein Sicherheitskonzept liege vor, insbesondere um Unfälle zu vermeiden. Auf dem Gelände selbst ging es zur Mittagszeit jedenfalls geordnet und entspannt zu – auch wenn vereinzelt in der Innenstadt röhrende Motoren von Autos zu hören waren, deren Fahrer sich wohl nicht an die „gesittete“ Abfahrt hielten, um die die Motorworld gebeten hatte.