Motorworld Böblingen Spektakulärer Saisonauftakt – „Noch 16 zugelassene Autos von diesem Modell“
Beim Saisonauftakt in der Motorworld auf dem Flugfeld in Böblingen haben sich am Sonntag zahlreiche PS-Fans versammelt und ihre Karossen präsentiert.
Beim Saisonauftakt in der Motorworld auf dem Flugfeld in Böblingen haben sich am Sonntag zahlreiche PS-Fans versammelt und ihre Karossen präsentiert.
Aus Lautsprechern wummert der Bass über das Flugfeld, immer wieder röhren Motoren auf – dann qualmt es aus den Auspuffrohren eines geparkten Autos mitten auf dem Gelände. Trauben von jungen Männern bilden sich um das betreffende Auto, dessen Fahrer da gerade zeigt, wie er seinen Motor im Standgas aufheulen lassen kann.