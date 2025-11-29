Nach einer Auseinandersetzung in Köln werden zwei Männer mit schweren Schussverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Gleichzeitig findet eine Show in einer nahen Veranstaltungshalle statt.

Köln - Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung in Köln angeschossen worden. Die Tat ereignete sich am Freitagabend auf dem Parkplatz bei der Veranstaltungshalle Motorworld, wie ein Polizeisprecher sagte. Der oder die Täter konnten vom Gelände der Halle fliehen. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.

 

Die beiden schwer verletzten Männer wurden den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Vor der Tat soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen sein. Was zu der Auseinandersetzung führte, war zunächst unklar. Die Polizei sicherte unter anderem Spuren am Tatort. 

Zur Zeitpunkt der Schießerei fand laut der Webseite der Motorworld die Dinnershow "Weihnachtsengel" in der Halle statt. Laut Polizei kam es zu keinen Beeinträchtigungen der Veranstaltung. Die Halle sei durch die Beamten nicht gesperrt worden, sagte der Sprecher.