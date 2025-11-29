Nach einer Auseinandersetzung in Köln werden zwei Männer mit schweren Schussverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Gleichzeitig findet eine Show in einer nahen Veranstaltungshalle statt.

dpa 29.11.2025 - 01:58 Uhr

Köln - Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung in Köln angeschossen worden. Die Tat ereignete sich am Freitagabend auf dem Parkplatz bei der Veranstaltungshalle Motorworld, wie ein Polizeisprecher sagte. Der oder die Täter konnten vom Gelände der Halle fliehen. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.