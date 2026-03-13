Mountainbiken im Siebenmühlental Diese Trails sind für Fußgänger verboten
Seit einem Jahr gibt es die Mountainbiker-Trails im Siebenmühlental. Durch die legalen Strecken wird weniger wild durch den Wald geheizt. Wer davon profitiert.
Für Freizeitsportler gibt es seit vergangenem Jahr zwei offizielle Trails, auf welchen Mountainbiker von der Filderebene hinunter Richtung Siebenmühlental fahren können. Anja Schubert, Leiterin des Amts für Immobilien, präsentierte nach rund einem Jahr Betrieb nun ein erstes Fazit. „Die Lenkungswirkung ist spürbar“, sagte sie im Technischen Ausschuss.