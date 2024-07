Nina Benz will Vollgas – und nicht mehr „Stopp and Go“

Ihre bisherige Karriere? Bezeichnet Nina Benz mit einer Bezeichnung aus dem Verkehrsfunk: „Stopp and Go“. Spätestens bei den Sommerspielen von Paris soll sich das ändern. Für die dafür notwendige Energie sorgt die Mountainbikerin auch gerne selbst.

Dirk Preiß 25.07.2024 - 10:26 Uhr

Manchmal ist so ein Leben als Leistungssportlerin ja ganz einfach. Nehmen wir Nina Benz. Die Mountainbikerin war bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio lediglich Ersatzfahrerin des deutschen Teams – und sagte sich danach: „Ich wollte, dass mir das nicht mehr passiert.“ Also: Ist sie drei Jahre später in Paris einfach selbst mit dabei.