Benfica Lissabon und Star-Trainer Mourinho stehen ganz kurz vor dem Aus. Dann aber wird es in der Champions League gegen Real Madrid dramatisch - und es gibt ein unfassbares Happy End.
Mit etwas Abstand zu den wilden Schlussminuten mit dem entscheidenden Treffer durch einen Kopfball seines Torwarts gab sich José Mourinho cool wie immer. „Wir wussten, dass wir es schaffen können. Wir wussten, dass der große Kerl dazu in der Lage ist“, sagte der Portugiese nach dem 4:2 von Benfica Lissabon über sein Ex-Team Real Madrid dem TV-Sender CBS. Erst das letzte Tor durch Torwart Anatoliy Trubin sorgte in der achten Minute der Nachspielzeit für die Tordifferenz, die zum Einzug in die Playoffs der Champions League reichte.