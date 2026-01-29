MPS-Studio in Villingen Legendärer Jazz aus dem Schwarzwald
Das Schallplattenlabel MPS schrieb in seinem Villinger Tonstudio mit audiophilen Meisterwerken Musikgeschichte. Jetzt ist es zu neuem Leben erweckt.
Das Schallplattenlabel MPS schrieb in seinem Villinger Tonstudio mit audiophilen Meisterwerken Musikgeschichte. Jetzt ist es zu neuem Leben erweckt.
Die Töne perlen ihm nur so aus den Fingern. Mit Leichtigkeit huscht Monty Alexander über die Tasten. Der agile, 81-jährige amerikanisch-jamaikanischer Jazzpianist ist zum Ausgangspunkt seiner Musikerkarriere zurückgekehrt – in den Schwarzwald nach Villingen. Dort hatte er beim Schallplattenlabel MPS Anfang der 1970er Jahre mit ersten Veröffentlichungen seinen Höhenflug begonnen, der ihn zu einem der herausragenden Pianisten des Jazz machte. Mitte Dezember gab Alexander mit seinem Trio in Villingen erneut ein Konzert, das an die großen Zeiten erinnerte, als er bei der Firma MPS ein- und ausging. Damals spielte er im firmeneigenen Tonstudio etliche Schallplatten ein, dem er jetzt noch einmal, tief bewegt, einen Besuch abstattete.