Mit der Dino-Schau auf dem Neckarschiff MS Jurassic sind die Veranstalter „relativ zufrieden“. Weil unter der Woche wenig los gewesen sei, fällt der Jubel verhalten aus. „Der große Hype“ ebbe ab.

Uwe Bogen 09.04.2025 - 13:20 Uhr

Immersiv bedeutet, dass man so tief in eine Umgebung oder Geschichte hineingezogen wird, bis man das Gefühl hat, selbst ein Teil davon zu sein. Erklären muss man dieses Wort nur noch wenigen Menschen. Tausende, ja Zehntausende haben gesehen, was für Sinnestäuschungen die digitale Technik ermöglicht. Nach Monet, Tutanchamun, Da Vincis „Abendmahl“ und Vermeer – alle Ausstellungen fanden in Stuttgart im Anbau der Schleyerhalle statt – tobten obendrein noch die Dinosaurier auf dem Neckar.