Viele Anleger in Deutschland haben in den letzten Jahren in ETFs investiert, die den MSCI World Index nachbilden. Dieser erlebt gerade einen Abschwung. Warum?

Um zu verstehen, warum es beim MSCI World aktuell bergab geht, hilft ein Blick auf die Ländergewichtung des Aktienindex. Laut aktuellem Factsheet sind Unternehmen aus den USA mit 72,92 % deutlich überrepräsentiert. Dies stellt ein erhebliches Klumpenrisiko dar: Geht es an den amerikanischen Märkten nach unten, zieht das den gesamten Index mit sich. Genau dieses Phänomen ist derzeit zu beobachten. Doch was sind die Gründe für den Rückgang?

Warum fallen die Aktien?

Während die Aktienmärkte zu Beginn der Trump-Regierung zunächst beflügelt wurden, reagieren sie zunehmend negativ auf die jüngsten politischen Entscheidungen.

1. Unvorhersehbare Zollpolitik

Ein wesentlicher Faktor für den Abschwung ist Trumps unberechenbare Zollpolitik. Immer wieder droht der US-Präsident Ländern wie Kanada, China, Mexiko und zuletzt auch der EU mit hohen Einfuhrzöllen. Dies schürt bei Anlegern die Angst vor einem Handelskrieg mit ungewissen Folgen.

Hohe Zölle könnten zu steigenden Preisen für Waren und Produkte in den USA führen, was wiederum die Inflation ankurbeln würde. Dies schmälert die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank (FED). Höhere Zinsen bedeuten höhere Investitionskosten für Unternehmen, wodurch das wirtschaftliche Wachstum gebremst wird – und damit auch die Renditeerwartungen am Aktienmarkt. Anleger ziehen sich in der Folge eher zurück und investieren verstärkt in festverzinsliche Anlagen, die mehr Sicherheit bieten.

2. Verunsicherung durch Trump-Aussagen

Zuletzt sorgte Trump für Unruhe an den Märkten, als er in einem Interview mit Fox News die Frage, ob er eine Rezession erwarte, nicht explizit verneinte. Stattdessen erklärte er, dass es Zeit brauche, den Wohlstand nach Amerika zurückzubringen, und dass eine Übergangsphase erforderlich sei.

Nach der Ausstrahlung des Interviews kam es am Montag zu einem deutlichen Abverkauf an den Börsen. Offenbar werteten viele Anleger Trumps Äußerungen als negatives Signal – auch wenn das Weiße Haus versuchte, die Aussagen zu relativieren und einen Wirtschaftsaufschwung in Aussicht zu stellen.

3. Schlechte Verbraucherstimmung

Zusätzlich belasten aktuelle Umfragen zur Verbraucherstimmung die Märkte. Die Ergebnisse zeichnen ein wenig optimistisches Bild und verstärken die negative Marktstimmung.

4. Überbewertete Tech-Aktien?

Ein weiterer Grund für den aktuellen Abschwung am Markt ist die Befürchtung, dass die Aktien der großen US-Tech-Unternehmen überbewertet waren. Die Branche „Information Technology“ macht im MSCI World immerhin 24,61 % aus – fast ein Viertel des gesamten Index. Verlieren diese Aktien an Wert, wie es derzeit der Fall ist, wirkt sich das direkt auf den gesamten Index aus.

Fazit

Mehrere Faktoren greifen derzeit ineinander: Die unvorhersehbare Zollpolitik, die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung und eine schwache Verbraucherstimmung setzen den US-Aktienmarkt unter Druck. Da der MSCI World stark von US-Unternehmen und insbesondere von Tech-Unternehmen dominiert wird, wirkt sich dieser Rückgang unmittelbar auf den gesamten Index aus.