Das war ein ziemlich heftiger Abflug. Hinter einer blinden Kuppe, also einer Erhebung, bei der man beim Anfahren nicht erkennt, wie die Strecke weitergeht, ist Helen Weber mit ihrem Mountainbike in einen fast drei Meter tiefen, durch Gestrüpp verdeckten Graben gestürzt. „Da war das Flatterband zerrissen, sodass man die Streckenverlauf nicht erkennen konnte“, erzählt die MTB-Profifahrerin.

Sie hatte das nötige Glück, weder Mensch noch Maschine waren ernsthaft beschädigt – allerdings benötigte die Frau aus Warmbronn dann doch einige Zeit, um sich selbst samt Rad wieder zu befreien und auf die Piste zurück zu klettern. „Andere sind noch weiter geflogen als ich“, nimmt die 23-Jährige den Sturz nicht so schwer. Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

Glück gehabt beim Sturz in den Graben

Gewonnen hat Helen Weber das Enduro-Mountainbike-Rennen Trans Madeira trotzdem. Das Sechs-Etappen-Spektakel auf der portugiesischen Insel (Fußball-Fans wissen: Dort wurde Cristiano Ronaldo geboren) besitzt in der MTB-Szene einen Stellenwert wie das 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Automobil-Sport – mindestens einmal im Leben sollte man daran teilgenommen haben. „Eine echt krasse Erfahrung“, sagt Helen Weber, „die ich nicht missen möchte.“

Helen Weber (Mi.) bei der Siegerehrung am Strand. Foto: Edu Moreno

Trans Madeira ist ein Rennen, das sich sowohl an Profis als auch ambitionierte Amateure richtet, wobei die Hobby-Radler in der Überzahl sind. Es führt über die gesamte Insel, pro Tag sitzen die Sportler zwischen 35 und 60 Kilometer im Sattel, enthalten sind dabei 35 Wertungsprüfungen als auch die Transferstrecken – wobei die MTB-Piloten zu den hoch gelegenen Startpunkten nicht immer selbst strampeln müssen, sondern hochgefahren werden. „Zum Teil ist es so steil“, erzählt Helen Weber, „dass wir die Räder hochschieben mussten.“ Oben angekommen geht es im Downhill-Stil auf die insgesamt gezeiteten 17.000 Tiefenmeter.

https://www.youtube.com/watch?v=gaTS6HaCTbQ

Ein Sponsor des Rotwild-Schwalbe-Gravity-Teams, bei den die Warmbronnerin fährt, hatte die Teilnahmegebühr von 2000 Euro übernommen. Trans Madeira ist aber nicht nur eine sportliche Herausforderung, sie verbindet Wettkampf mit Naturerlebnis und Gemeinschaftsgefühl. „Man sieht atemberaubende Landschaften“, berichtet Helen Weber. Übernachtet wird im Zelt im Camp, zweimal befand sich das Lager am Strand, zweimal auf einer Wiese – die 140 Teilnehmer haben gemeinsam gefrühstückt, sodass jeder im Konkurrenten nicht nur den Gegner, sondern auch den Menschen sieht. „Ich habe großartige Begegnungen gemacht“, erzählt die Warmbronnerin, die in Karlsruhe studiert und lebt, „man schließt Freundschaften, weil uns ja alle die gleiche Leidenschaft fürs Mountainbike-Fahren antreibt.“

Blick von oben auf das Camp: Die kleinen blauen Zelte der Teilnehmer, rechts oben stehen die Fahrräder, darunter die Versorgungseinrichtungen. Foto: privat

Aber natürlich: Auf Priorität eins steht das Fahren auf dem Hightech-Rad bei diesen Rennen, bei dem im Gegensatz zu anderen MTB-Wettkämpfen, die Strecke unbekannt ist. Heißt: Keiner weiß, was auf ihn zukommt, wie die Geschichte mit dem Graben beweist. „Das ist der Spirit dieses Rennes“, betont Helen Weber, „das ist pures Enduro-Fahren. Ganz ursprünglich.“

Unkalkulierbares Wetter

Ursprünglich. Das heißt auch, dass das schwer kalkulierbare atlantische Wetter stets ein launischer Begleiter ist. Am ersten Tag regnete es, die Rennfahrer mussten sich mit ihren Bikes durch den Matsch quälen, wobei der tückische Lehm die Fahrt auf dem MTB in eine gefährliche Rodeltour verwandelt – genannt: Madeira Ice, weil der Untergrund bei Nässe glatt wie eine Eisfläche wird. „Das ist berüchtigt“, sagt die Deutsche, „aber ich liebe Matschfahrten.“

Entsprechend wichtig ist die Ausrüstung, die jeder Teilnehmer mit sich führt. Helen Weber besaß da einen kleinen Vorteil: Da sie auf einem umgebauten E-MTB saß, hatte sie einen kleinen Stauraum für ein Regencape – dort, wo sonst der Akku sitzt, hatte die 23-Jährige ein Mini-Handschuhfach, in dem sie Regenkleidung verstaute. Die Gegner trugen einen kleinen Rucksack, was durchaus auch mal störend sein kann.

Am Ende landete Helen Weber in der Frauen-Wertung auf Rang eins, im Männer-Klassement hätte sie unter den Top-20 gelegen. „Da kann ich sehr zufrieden sein“, sagt sie. Eine Woche danach war die Warmbronnerin auf dem E-MTB unterwegs – ihren DM-Titel verteidigte sie in Willingen sicher. Aber das war ein anderes Rennen. Es war wie gut bürgerliches Essen im Vergleich zu einem Sterne-Menü.