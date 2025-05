Helen Weber ist dreifache deutsche Vizemeisterin mit dem MTB. Die 22-Jährige hat sich einem Profi-Team angeschlossen – nun finden keine Weltcup-Rennen in E-Enduro statt.

Jürgen Kemmner 07.05.2025 - 13:58 Uhr

Eigentlich wollte Helen Weber im August 2024 nur ihre Freundin in Thüringen besuchen. Doch dann forderte Raphaela Richter sie auf: „Nimm doch mit mir an den deutschen Downhill-Meisterschaften der Mountainbike-Fahrer teil!“ Und weil Helen Weber aus der MTB-Szene stammt und natürlich ihr Fahrrad im Gepäck hatte, war die Sache abgemacht – und die Sportlerin aus Warmbronn wurde in Ilmenau hinter Raphaela Richter Downhill-Vizemeisterin, was sie eigentlich nie vorhatte.