Immer mehr Menschen liegen nachts wach: Psychisch bedingte Schlafstörungen nehmen deutlich zu. Besonders junge Erwachsene sind stark betroffen.
25.09.2025 - 17:17 Uhr
Endlich Wochenende. Ausruhen, Beine hoch legen, entspannen. Vor allem schlafen. Ausgerechnet das, was man jetzt am meisten benötigt, tief und fest durchschlafen, funktioniert nicht. Man liegt wach und ist auch am Sonntagmorgen gerädert wie unter der Woche. Wie soll man da erholt und mit neuem Schaffensdrang in die neue Arbeitswoche gehen?