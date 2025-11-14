Wo eine Mühle war, ist für 27,5 Millionen Euro ein Bau für das Leben im Alter entstanden. Erste Bewohner können bald einziehen. Pflegekosten? „Vergleichbar mit anderen Einrichtungen“.
14.11.2025 - 11:03 Uhr
Nach jahrelangen Planungen, Vorarbeiten und Bautätigkeiten werden in wenigen Wochen erste Bewohner in die Mühlen-Residenz einziehen. Einige feiern vielleicht sogar schon Weihnachten im neuen Zuhause. Wo früher die Sessler-Mühle stand, bei der die Landwirte ihr Getreide mahlen ließen, und ein Mühlenladen samt Café viele Besucher anlockte, leben künftig in einem großen, neuen Gebäudekomplex Senioren und Menschen mit Pflegebedarf.