Monatelang war ein Parkplatz an der B27 bei Filderstadt wegen einer Rattenplage gesperrt. Ein Vor-Ort-Termin mit der Straßenmeisterei zeigt: An der Bundesstraße besteht ein riesiges Müllproblem, und das verursachen in der Regel weder Lkw-Fahrer noch Reisende.