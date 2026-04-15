Müll im Kreis Böblingen Rote Tonne hat im Landkreis wohl keine Zukunft
Sie standen scheinbar plötzlich da: rote Wertstoff-Tonnen in Schönaich. Ein Mitarbeiter der verantwortlichen Firma erklärt, was es damit auf sich hat.
Sie standen scheinbar plötzlich da: rote Wertstoff-Tonnen in Schönaich. Ein Mitarbeiter der verantwortlichen Firma erklärt, was es damit auf sich hat.
In den vergangenen Tagen gab es im Kreis Böblingen ein Rätselraten um rote Tonnen. Passanten hatten sie in Schönaich in der Bahnhofstraße entdeckt. Auch von der Böblinger Diezenhalde wurden solche Müllbehälter gemeldet. Gesammelt werden sollten hier unter anderem alte Handys, Bügelbretter, Armaturen und Krücken.